悉尼市政府設施　本月起100%使用再生能源

澳洲各地及市政府均致力節省能源，新南威士省首府悉尼市政府周三（1日）宣布，所有市政府建築及設施，本月起全部使用可再生能源供電。市政府預計未來10年內，每年節省50萬澳元（約267.19萬港元）能源開支，更令2030年前減排7成的目標，可提早6年於2024年達成。

悉尼市政府早前與能源公司Flow Power達成價值6000萬澳元（約3.21億港元）的購電協議，自7月起由該公司設於新省東南面海岸的3個太陽能及風力發電站，提供電力予悉尼市內包括街燈、運動場、車站等公共設施、以及市政廳等政府建築物使用。

該3個再生能源發電站，分別是位於沃加沃加的邦文太陽能發電場、位於諾拉的肖爾黑文太陽能發電場，以及位於因弗雷爾的藍寶石風力發電場，三者合共提供393兆瓦（MW）電力，可供6000戶家庭使用，每年平均減排高達20000噸。

市長穆爾（Clover Moore）同日表示：「現時正處於氣候危機，要減排及發展綠色能源的話，政府在不同程度上必須立即轉用可再生能源。」悉尼市政府亦計劃在明年中期，為市內政府建築物增設超過7800塊太陽能發電板，並與最大電網公司Ausgrid合作，將9500枚街燈換成LED燈，每年可節省維修及能源開支100萬澳元（約534.38萬港元）。