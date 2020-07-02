警確認華城連環命案犯人　破34年懸案

南韓京畿道華城市上世紀80年代至90年代發生10女連環姦殺案，在囚56歲姦殺犯李春在（音譯）去年被鎖定為疑犯。警方重啟調查後，周四（2日）確認他一共殺害14人，藉此「消解變態性慾」。

京畿南部地方警察廳發表調查結果，確認1986年9月15日至1991年4月3日間，在華城地區發生的10宗殺人案都是李春在所為。據報，李春在另涉犯下34宗性侵或偷竊案件，但部分因證據不足或未能取得受害人證供而未能確認。

李春在1994年因姦殺小姨子被判無期徒刑，目前在釜山監獄服刑。警方去年把他鎖定為華城命案的疑犯後，曾9度盤問他。他起初否認涉及多宗命案，但去年9月開始逐漸坦承犯罪。警方最終確認，李春在涉嫌犯下14宗殺人案、9宗性侵及偷竊案案；14名遇害女性多數在死前遭到性侵。

根據警方分析，李春在性格內向且缺乏主見，當兵時首度得到成就感，但退伍後因生活問題，出現施虐傾向。華城連環命案是指1986年至1991年間，在華城郡一帶發生的姦殺案，過往只有第8宗案件的犯人落網，但該人只是模仿犯罪。