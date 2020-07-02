克里姆林宮力谷投票　反對者斥耍手段

俄羅斯舉行修憲公投，不少選民對總統普京投下信任的一票，讓他有機會再連任形同「永續統治」。有人形容這對民主和自由價值而言是悲傷的一天，克里姆林宮被指耍手段催谷投票率及支持率，削弱選舉公信力。

有不贊成修憲的莫斯科選民表示，希望選票有額外的選項，那不單能選擇「反對」，而是選擇「絕對反對」。柳德米拉（Lyudmila）表示：「老實說，我沒有看憲法修正案的條文，如果他們已為你安排好，投票又有甚麼意義？我們的國家就是，讀完內容就投票，我亦這樣做了。」在普京家鄉聖彼得堡，居民佐爾金娜（Yelena Zorkina）稱投了反對票，「因為這一切看來如馬戲表演」。

也有莫斯科選民表示，修憲公投被給予愛國色彩，吸引他們投票，就像投票永不放棄對克里米亞半島的控制、保護俄羅斯「歷史的真相」，他們很樂意普京繼續掌權。一名老翁稱：「如果船長把船航向正確的路線，為甚麼要更換他？」沃爾科夫（Mikhail Volkov）說：「我們需要激進的改變，我支持他們。」

俄羅斯政府花了很大努力，鼓勵老師、醫生以至受薪於國家的公共部門員工投票，多地出現管理層強迫下屬投票的情況，有指當局用上禮券、汽車以至房屋作為獎品吸引選民。在選民最多的莫斯科及下諾夫哥羅德，允許電子投票亦是一大助力，但反對派表示可以同時網上及親身投票，顯示可能存在操縱選舉。

分析指公投時機影響結果，特別是正值新冠肺炎肆虐。莫斯科政治分析員舒爾曼（Ekaterina Schulmann）認為，克里姆林宮曾面對兩難的決定，太早舉行投票會被指為了政治目的而危害公眾健康，但延後舉行可能增加輸掉的機會。