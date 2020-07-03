350隻大象離奇死亡　象牙完好非因偷獵

非洲國家博茨瓦納（Botswana）近兩個月來，發現有超過350隻大象離奇死亡，由於屍體的象牙沒有被拔走，當地政府已排除是偷獵所致，但大象確實死因還有待驗證。

總部設於英國的非牟利組織「國家公園救援」（National Park Rescue）保育專家麥卡恩（Niall McCann）指出，大象屍體在奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）發現。他指博茨瓦納當地的保育人士，5月初搭飛機經過該三角洲時發現大量大象死亡後，曾向當地政府示警。當時保育人士在乘飛機的3小時內，就看到169隻大象的屍體；一個月後，經進一步的調查，再發現更多屍體。

博茨瓦納政府在5月時曾排除大象是因為偷獵而死，因為牠們的象牙還在。麥卡恩亦認為不是有偷獵者投放山埃使大象大量死亡，因為該區沒有出現其他動物同時大量死亡的情況；他也初步認為，大象不是感染炭疽病而死。

不過，專家們目前仍無法完全排除大象是死於中毒或染病。麥卡恩說，有些大象面朝地倒下，也有目擊者看到大象死前在繞圈圈踱步，顯示牠們的神經系統可能受損。麥卡恩亦指出，一日未確定原因，也就無法排除有疾病會由大象傳給人類的可能，尤其源頭一旦是來自水或土壤的話。

麥卡恩表示：「大象在與乾旱無關的單一事件中大量死亡，這絕對是前所未見的情況。」又指這不僅是場保育災難，但也可能引發一場公共衞生危機。博茨瓦納政府官員則表示，目前已採集樣本送往檢驗，結果預計在未來數周出爐。