元首級淫媒前女友被控多項罪名　美檢察官：歡迎安德魯王子作供

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦自殺身亡近1年後，聯邦調查局（FBI）周四（2日）採取行動，在新罕布什爾州拘捕其前女友、英國名媛吉絲納（Ghislaine Maxwell），指她涉嫌招攬未成年少女，供愛潑斯坦性侵犯，並控告她多項罪名。負責此案的美國紐約檢察官稱，歡迎捲入愛潑斯坦性醜聞的英國安德魯王子前來作供。

吉絲納被控4項誘使及運送未成年人士作非法性行為罪，以及兩項作偽證罪。負責此案的紐約南區署理檢察官斯特勞斯（Audrey Strauss）指出，受害少女最年幼的只有14歲，又指吉絲納協助物色少女、與她們親近，並「培養」她們供愛潑斯坦性侵，吉絲納有時甚至參與性侵少女。

起訴書指，吉絲納在1994年到1997年間，以詢問少女們的日常生活、家庭和學校生活等接近她們，又帶她們購物和看電影。取得她們信任後，就用討論性話題、在她們面前寬衣或看着她們寬衣等手法，令少女們覺得被性侵屬「正常」。而愛潑斯坦性侵少女們的手法包括撫摸她們的性器官、把性玩具放入她們的性器官，以及在自瀆時讓少女們撫摸他等。

愛潑斯坦案其中一名女受害人羅伯茨，聲稱自己曾跟安德魯王子性交，安德魯否認指控。美國檢察人員和聯邦調查局（FBI）曾指摘安德魯王子採取不合作態度。吉絲納被捕後，斯特勞斯在周四稱，歡迎安德魯王子前來作供：「我們的大門仍然打開，正如我們之前所說，我們歡迎他前來，給我們聽取他陳述的機會。」