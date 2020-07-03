港區國安法：羅冠聰出走後受訪　籲國際社會共同對抗中國

在《港區國安法》生效之後離港的前議員羅冠聰，接受英國傳媒訪問時呼籲國際社會應共同對抗中國，並應把人權置於金錢之上。

現年26歲的羅冠聰於香港時間周四（2日）晚在社交網交代自己已經離開香港，他在接受今次訪問時亦拒絕交代自己身在何處。羅在訪問中稱：「香港的示威活動是一扇窗，讓世界認識到中國愈來愈專制。」他呼籲國際社會，應把人權置於與中國貿易的得益之上，並應該以更果斷的方式，多方應對中國問題。

羅續指：「《港區國安法》基本上結束了『一國兩制』，因為『兩制』已不存在，中港之間再沒有防火牆，基本上已融為一體。國際社會應認清這方面，並採取相關機制向中國問責。國際社會也應該檢視，香港應否繼續享有過往在高度自治下的某些優惠待遇。」

羅冠聰又聲稱，由於中國的打壓，商界人士和專業人士們正認真考慮離開香港；他說《港區國安法》的目的是打壓香港的民主運動，但香港不會投降，抗爭將繼續。他表示：「民主運動仍會充滿活力，就算它會變成以其他形式或其他表現方式進行，我們仍可看到，抗爭運動仍然存在。」