中部核設施起火爆炸　外界分析屬人為破壞

伊朗原子能機構證實中部納坦茲（Natanz）一所核設施，周四（2日）凌晨起火爆炸，造成建築物嚴重損毀，惟強調事故中沒有人死亡，亦沒有核污染。報道分析，今次事故的時機可疑，多種迹象顯示並非工業意外，而是人為破壞。

原子能機構披露核設施損壞的照片，顯示該所位於沙漠的建築物損壞嚴重，大門裂開、屋頂倒塌，剛落成的部分亦被燒至熏黑，惟未有提及事故是否屬人為破壞。報道指，受損的建築物鄰近地下燃料生產設施，而美國及以色列10年前在該位置發動網攻，改變伊朗工業設施的電腦代碼，最終摧毀約1000台離心機。

據悉，核廠房於地底運作，主要進行地心機的組裝工作，未知事故對地底造成多大破壞。《紐約時報》引述中東情報官員指，爆炸由安裝在核設施的爆炸裝置引起，並毀壞了地面上很多未安裝的新型離心機。

《紐時》報道，核設施事故發生的時機可疑，與核計劃有關的其他設施近日發生多宗原因不明的火災，因此初步證據強烈地表明事故屬人為破壞，惟仍有機會由工業意外所致。專家質疑，如果爆炸是人為，但沒有發現任何美國或以色列網攻的機密線索。

另根據英國廣播公司（BBC）的波斯語頻道，當局公布起火意外前，核設施幾名員工收到一封神秘電郵，寄件人自稱是「Homeland Cheetahs」組織，指組織由伊朗軍人及安全機構的異見者組成，並就事件認責。組織表示，他們針對核設施的地面位置攻擊，這樣伊朗當局就無法隱瞞事件。

美國科學及國際安全研究所主席奧爾布賴特（David Albright）認為意外很可能由人為所致，指一般組裝廠房不會儲存大量易燃液體，運作上並不危險，難以引致起火爆炸。他強調，涉事建築物是非常重要的建築物，反映伊朗政府對追求發展核武的重要性。