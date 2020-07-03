莫里森民望試金石　執政黨有望贏得失落百年議席

澳洲周六（4日）將舉行地方補選，總理莫里森所屬的執政自由黨，有望贏得位於新南威爾士省一個選區中，失落100年的議席。莫里森在去年底因為應對山火危機不善而支持度插水，但後來因為處理新冠肺炎疫情得宜，民望有所回升；是次地選正正被視為莫里森民望的試金石。

位於悉尼以南的伊甸-莫納洛（Eden-Monaro）選區，將於周六舉行補選。當地正是去年底受山火嚴重摧殘的地區之一，莫里森當時視察災區時，曾被該區人民冷嘲熱諷。不過，原本因為在山火危機期間去夏威夷度假而受千夫所指的莫里森，在帶領國家抗疫後民望反彈。

自由黨前黨魁休森（John Hewson）分析：「按道理，反對派工黨將會贏得此席。但自山火結束以來，他（莫里森）已急劇扭轉情勢。如果自由黨取勝，這就顯示新冠肺炎疫情改變了局勢。」

工黨議員凱利（Mike Kelly）在4月因為健康理由宣布辭職，自由黨候選人科特沃斯（Fiona Kotvojs）參選挑戰。工黨上一次輸掉該區議席，已是1920年的事；故如果自由黨取得此席，對莫里森政府而言將是一大鼓舞。澳洲下次聯邦大選預計於2022年舉行。