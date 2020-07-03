最大規模執法行動　警破加密訊息系統瓦解200黑幫

英國國家打擊犯罪調查局（NCA）早前與歐洲警方合作，成功破解一個全球犯罪集團慣用的加密電話訊息系統。分析數千條犯罪訊息後，英國警方過去兩個月突擊搜查全國30多處地點，瓦解200個黑幫及數十個有組織的犯罪集團，並拘捕746人，是歷來最大規模的執法行動。

英國警方針對倫敦、北愛爾蘭、英格蘭默西賽德郡及諾丁漢郡等地展開拘捕行動，僅倫敦警察廳已拘留132人，包括當地犯罪組織的高層成員。行動中共繳獲5400萬英鎊（約5.2億港元）贓款、共值8000萬英鎊（約7.7億港元）兩噸毒品、包括AK-47步槍的77支槍械、1800粒子彈、55輛名貴汽車及73隻名錶等。另外，警方攔截了200多宗涉及生命威脅的案件，被捕者更包括2名執法人員。

涉案的加密電話訊息系統「EncroChat」總部位於荷蘭，需透過特殊手機使用，用戶需支付1500英鎊（約1.45萬港元）簽訂半年合約；用戶輸入特定密碼可快速刪除電話所有資料。調查人員發現系統全球有6萬名用戶，約1萬是英國用戶，倫敦有1400人。營運商曾在上月中旬以「我們遇到了大問題」等訊息警告用戶。

NCA指出，犯罪分子自信加密技術可逃避執法，在訊息系統大肆策劃犯罪行動及毒品、武器交易等，部分核心人物生活奢侈。NCA表示，與國際執法合作有助鎖定疑犯，未來將更嚴厲執法，進一步打擊犯罪活動。