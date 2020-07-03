4000年楔形文字食譜　重現巴比倫時期佳餚

不少人都會看食譜炮製佳餚，英國劍橋大學一名教授亦不例外。但他參考的是楔形文字食譜，非同一般，可追溯至公元前1750年，可以説是最古老的食譜。他把這些巴比倫時期的菜餚重現人間，沒想到味道還不錯且充滿風味，遂放上Twitter公諸同好。

薩瑟蘭教授（Bill Sutherland）在Twitter上表示，這些食譜都是來自一本叫《古美索不達米亞會説話》（Ancient Mesopotamia Speaks）的書籍。該楔形文字食譜本來是刻在泥板上，其後有專業人士翻譯並由耶魯大學出版。書中的食譜有楔形文字及英語對照，並以顔色區分，讀者可一邊烹飪菜餚一邊學習歷史語言。

薩瑟蘭已發布多款菜式並上載食譜，其中有些材料獨特，引起網民熱議。由於現今飲食文化與舊時不同，例如「埃蘭肉湯」（Elamite Broth）就需要羊血，薩瑟蘭笑言自己作弊，用了番茄醬代替。他品嘗後附上評價，表示湯品美味，湯質濃厚。

他又指，烹飪這些佳餚是在考古學實驗中的研究領域，其過程既嚴肅又不可思議，但同時又可以為了好玩而做。雖然他沒有指自己用了多長時間，但網民都紛紛倣效，一共分享重現古老菜式的樂趣。