NHS兩醫院揭嚴重產科護理失誤事故　警方展開調查

英國國家衞生事務局（NHS）一個信託基金轄下的兩間醫院，早前爆出有史以來最大的醫院產科護理失誤。英媒報道，警方周二（6月30日）已針對該兩間醫院展開刑事調查，懷疑有醫護失職導致至少42名初生嬰兒及3名產婦死亡，另有51名嬰兒出現腦損傷或腦癱。

據報道，兩間醫院分別位於格蘭什魯斯伯里和特爾福德。早在2017年4月，時任衞生大臣侯俊偉便委任奧肯登（Donna Ockenden）領導獨立調查小組，針對23宗個案展開調查；惟小組調查期間，個案愈揭愈多，急增至超過1250宗，部分可追溯至40年前，但也有個案在去年發生。有死亡嬰兒的父母質疑，涉事醫護在護理期間出錯，包括未有正確監測胎兒心跳等，導致嬰兒死亡或腦損傷。警方周一（6月29日）與NHS官員及奧肯登會面，了解個案詳情。

報道引述律師形容，事件規模和發生時間令人震驚，又指顯然在奧肯登的獨立調查中有令人信服的證據，警方才展開刑事調查。多名受害嬰兒家屬對於警方調查表示歡迎。該信託基金行政總裁巴內特（Louise Barnett）則表示，會全力配合警方調查。