港區國安法：羅冠聰稱離港為安全　繼續游說國際向華問責

因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的前香港眾志常委羅冠聰，在《港區國安法》生效後宣布已離港。他周五（3日）在秘密藏身地點接受美國有線電視新聞網絡（CNN）、英國《衞報》及《泰晤士報》訪問，指不會放棄在國際層面做宣傳工作，爭取香港民主未來，促請國際社會建立機制讓中國政府為實行《港區國安法》問責；又稱離港是為了人身安全。

羅冠聰向CNN表示，會繼續打國際線爭取香港的民主未來，此時不能放棄國際線，需要有公眾人物在國際層面做宣傳工作，香港人準備長期抗爭，明白前景非常暗淡。他解釋，離港是為人身安全，怕公開藏身地點會危及自己和他人安全。他稱，《港區國安法》製造巨大不安，許多他認識的商人及專業人士都認真考慮離開香港。

在《衞報》的訪問，羅冠聰稱香港的言論自由在過去一年惡化，尤其是政治人物，從來無想過會身處要考慮流亡的處境。他說，不知何時可以回到「我最愛的城市，但我知道我是為香港的利益而走」。他表示，離港是想繼續游說外國政府就香港問題向中國施壓。

《泰晤士報》亦刊出羅冠聰的受訪片段，他直指《港區國安法》令一國兩制不再，要求國際社會建立一套機制讓中國為此問責，形容中國是不尊重人權的大國。