新冠肺炎：法航日蝕1500萬歐元　裁7500人

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，法國航空周五（3日）宣布大幅裁員7500人，其中1000人來自姊姊航空公司HOP!。法航及HOP!的員工同日在巴黎及南特區示威，抗議公司裁員。

法航表示，公司在疫情最嚴重的時期每日虧蝕1500萬歐元（約1.3億港元），收益將大跌95%，預計航空需求在2024年前不會恢復至2019年的水平。法航因此決定在2022年底前裁員6560人，即約全公司員工的16%。公司與工會商討後，決定讓當中逾3500人自然流失。裁員計劃亦影響HOP!，它將於未來3年裁減1020人，佔員工總數的42%。

法航發聲明指，會讓員工有機會自願離職，包括提早退休及人事調動，但不排除會強制裁員。法國政府早前向法航發放70億歐元（約610億港元）援助，要求公司避免強制裁員，約100名法航員工周五在巴黎戴高樂機場抗議公司大裁員，有地勤憂慮自己被迫提早退休會拿不到最高額的退休金，直斥法航可恥，政府用了70億而公司卻破壞就業。以南特區為基地的HOP!亦有員工拉橫額抗議。