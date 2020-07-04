東京都知事選舉明舉行　疫情反彈小池連任添變數

日本東京都知事選舉周日（5日）舉行投票，雖然外界普遍預料在沒有勁敵下，現任知事小池百合子可成功連任。惟東京周六（4日）新增約130宗新冠肺炎確診病例，連續3天破百，令小池的選情可能生變。

小池在疫情期間應對出色，亦積極為東京疫情解畫，強調確診數增加是因檢測增加。有分析認為，今屆選民人數是迄今最多，有機會刷新歷來最多投票數及有當選者取得超過433萬票。但由於疫情未平息，亦有政客看淡投票率不足五成。

一名43歲男選民受訪指，年輕人對投票支持哪個候選人感迷惘，又指都知事參選條件雖稱是「任何年滿30歲以上國民」，但實際上要提交300萬日圓（約22萬港元）選舉保證金的門檻過高。他重提小池政治生涯最大爭議之一、2016年東京都知事選舉期間爆出的開羅大學學歷造假事件，認為校方雖已公開其畢業證書，仍有偽造學歷嫌疑。

今屆東京都知事選舉共有22人參選，創下紀錄。《朝日新聞》上月底的民調顯示，東京民眾對防疫的滿意度高達63%；《每日新聞》的選舉民調，小池的支持度達51%，遠遠拋離其他參選人宇都宮健兒（10%）、山本太郎（8%）、小野泰輔（7%），立花孝志（2%）。