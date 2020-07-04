政府重新審視第二家園計劃　凍結申請至年底

馬來西亞近年積極招攬海外人才，並推出移居政策「第二家園計劃」（MM2H）。該國旅遊、藝術及文化部長舒克里（Datuk Seri Nancy Shukri）周四（2日）宣布，政府正重新審視及改善MM2H，已暫停所有申請，料持續至今年12月。

舒克里表示，旅遊、藝術及文化部會審視MM2H，入境部門則會研究申請批准程序，目的是改善計劃，預計年底完成。她指，MM2H對國家經濟有貢獻，不會永久凍結申請，明年會恢復計劃。

MM2H全國顧問協會總會長林國獅透露，去年9月至11月有90%的申請被政府無理拒絕，又不准申請人上訴，250間成員企業對收到大量拒絕信感震驚。他指出，過往的拒絕率大約是10%，而且申請人可以上訴。

根據MM2H安排，年滿21歲或以上的外籍人士可申請10年可續期的居留簽證，取得簽證後仍可保留原有國籍。按申請人的年齡差別，所需資金亦有所不同，50歲以下人士需備有一筆50萬馬元（約95.2萬港元）流動資產證明；50歲以上人士則需備一筆35萬馬元（約66.6萬港元）流動資產證明。