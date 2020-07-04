專家發現8500年前水下石器　助研古代原住民習性

澳洲考古學家日前發表報告，指他們在澳洲西北部淺海床地區，發現年期可追溯至8500年前原住民製造的石器工具，這是首次發現水下的古代原住民石器，有助了解他們的生活習性。

澳洲福林德斯大學、西澳大學及英國約克大學等的考古學家及地質科學家組成研究團隊，過去4年以安裝在小型飛機上的雷射掃描儀和拖在船後的高分辨率聲納探測器，收集澳洲西北部海床的數據，最後縮窄至2處位於丹皮爾群島（Dampier Archipelago）淺水海岸作研究範圍，然後派人潛到海床挖掘。

結果，研究人員在位於布魯吉埃爾角（Cape Bruguieres）2.4米深的遺址，找到磨石等269件石製工具文物。另於「飛行泡沫通道」（Flying Foam Passage）14米水深下，發現有人類在淡水泉活動的痕迹，以及至少一個以就地材料製成的石器切割工具。

團隊以碳定年法及分析遺址的海平面變化數據，認為布魯吉埃爾角的遺址至少有7000年歷史，飛行泡沫通道的則有8500年歷史，推測當時的陸地範圍從現時海岸線延伸160公里。

澳洲在上一次冰河時期結束後，有逾30%土地被海水淹沒，參與研究的海洋考古學專家班杰明（Jonathan Benjamin）表示，終於掌握古代原住民生活的考古證據，對了解澳洲文化歷史有重要意義。研究結果周三（1日）刊於學術期刊《PLOS ONE》。