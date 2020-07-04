華軍事擴張　日擬與澳印英法加強情報分享

隨着日本國家機密法案上月修正，日本正尋求與美國以外的盟國加強軍事情報分享，包括澳洲、印度及英國等，以提升盟國之間的軍事合作，以及更好地掌握包括中國等國家的軍事行動。

日本目前根據2014年實施的《特定秘密保護法案》，與美國分享國防、外交及反恐方面的情報。有關法案上月修正，將提供國防情報的對象由美國軍隊擴大至外國軍隊；另外在日本受攻擊時，日本自衞隊提供燃料及彈藥等軍事支援的對象，亦由美軍擴展至所有外國軍隊，行使集體自衞權。

中國連續82天派海警船在釣魚島附近海域巡航，日本認為單憑一己之力難以掌握中方軍事行動，因此希望與更多國家合作，分享軍事情報。日本已與印度、澳洲、英國和法國簽署協議，要求雙方保護國防機密，順理成章加強合作。

日本與盟國的軍事合作範圍還包括研發防衞武器，例如與英國製造空對空導彈的原型，以及與法國合作研發利用無人艦偵測水雷的技術。日本正研發2030年代使用的新一代戰機，取代現時航空自衞隊的F2戰機；雖然已選擇美國作為主要合作夥件，但預料亦會與英國作技術分享。

日本有關舉措反映該國近年積極向外國尋求國防合作的趨勢，日本自衞隊去年秋天首次與澳洲軍隊舉行聯合軍演，海上自衞隊則自2015年起與美國及印度的海軍演練。