30小時跑畢12日徒步路程　跑手完成挑戰即日返工

澳洲塔斯曼尼亞的「搖聖徒步道」（Overland Track）是世界遺產級的荒野步行路線，全長65公里，徒步需要6天才完成。正在當地工作假期的波蘭跑手比奧特（Piotr Babis），日前僅以30小時20分鐘跑完一次來回路線，創下紀錄。更令人震驚的是，他完成艱鉅挑戰後，竟立即若無其事地駕車上班去！

澳洲傳媒周六（4日）報道，這場不可思議的長跑始於上周六（6月27日）。比奧特於當晚7時由南端的聖克萊爾湖獨自出發，周日（6月28日）清晨到達北邊的終點搖籃山與支援的朋友奎利恩會合。他稍事休息補給，立即在奎利恩的陪同下沿原路跑回聖克萊爾湖，成為如此完成此路線的第一人。

當地正值冬季，沿路只有冰雪不見人煙，幸好天氣還算清朗。「畢竟在這之前我已跑了140公里了，」比奧特表示：「跑回聖克萊爾湖的最後20公里，簡直像永遠跑不完一樣。」二人周一（6月29日）凌晨1時終於在湖區的停車場衝線，比奧特形容當時雙腳「像融掉了一樣」，但二人沒時間停下，因為奎利恩要趕着送比奧特到附近的德洛蘭鎮，取車換衣服趕回去農場上班。

旁人也許質疑比奧特自討苦吃是否為了創下甚麼紀錄，原來他這樣只因為較早前的新冠肺炎疫情打亂了他原本在澳洲的探險計劃，所以才想到以挑戰搖聖徒步道取代成為新目標，坦言：「只是這比想像中辛苦多了」。