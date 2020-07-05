新冠肺炎：無視政府警示　約翰遜父照飛希臘捱轟

繼英國首相高級幕僚甘明斯後，首相約翰遜的父親斯坦利（Stanley Johnson），同因違反政府的新冠肺炎防疫指引而捱轟，令約翰遜備受壓力。英國在上周六（4日）方放寬對希臘的旅遊限制建議，但斯坦利早於上周三（1日）已飛抵當地，引發爭議。他上周六辯稱，此行為整理出租房子的公幹，又指自己並非經直航抵希臘，並無違規。

79歲的退休保守黨議員斯坦利，上周三經保加利亞轉機，飛抵希臘雅典國際機場，並前往該國中部皮立翁山（Mount Pelion）的度假別墅。但英國政府其時的防疫指引要求，國民如果「必要旅遊」，應避免所有國際外遊；外交部至上周五（3日）方宣布，將於上周六起將希臘列入豁免名單中。

斯坦利上周六回應時指，希臘政府僅禁止英國直航機飛往當地，自己轉機飛抵當地並無違規。他向記者表示，未有注意英國國民對此事的反應，又開玩笑表示可以把泳褲穿在頭上，讓媒體作話題。他指，之前上傳外遊的照片並無挑釁之意，承認已將照片撤下。

斯坦利又稱，此行是為了趕在出租房子之前，整理並確保別墅內並無新冠病毒，因此是「必要旅遊」。他續指，自己只有一周時間整理家居，並將在本周五（10日）返英。對於兒子約翰遜對其行為的看法，他則表示不會跟家人談論私事。

而南皮立翁市長則指，當局沒有收到違反指引的報告，有關衞生部門及高官不會將沒有許可的特定人士放入境內。有政府高層表示若斯坦利稍有不妥，當局會將他隔離7日。約翰遜接受電台訪問時表示不評論事件，指有關問題將留待父親回應。