熊本大雨33死13失蹤　八代市民眾寫SOS大字求救

日本九州熊本縣的破紀錄大雨持續至周日（5日），至今已造成33人死亡，13人失蹤，其中近半數死者來自球磨村一間養老院。球磨村有育兒院的庭園出現「120人避難」的求救大字，八代市坂本町亦有巨型「SOS」字樣，相信仍有多人被大水圍困。

熊本縣人吉市球磨川決堤，球磨村養老院「千壽園」被洪水淹浸，消防員及自衞隊正試圖穿過被大水阻斷的道路入內，通宵用船救出約50人，惜院內仍有14人心肺停止。養老院內斷訊隔絕；有自衞隊員指，養老院仍有30人待救，將於當晚繼續救援行動。

警方周日證實，人吉市再多9人在雨災中死亡；蘆北町和津奈木町亦分別有8旬老婦及老翁因山泥傾瀉身亡。熊本縣內累計死亡數字增至16人，另有17人亦已心肺停止。受大雨影響，九州多地電話通訊網絡受影響，不少民眾手機信號接收不良；八代市、球磨村和蘆北町等地約有6100戶人停電，部分地區的食水供應亦中斷。

八代市坂本町一間廢棄小學的操場上，有民眾砌出了巨型的「SOS」大字，似是因受困而向飛經的直升機求救。陸上自衞隊亦於周日上午，拍得球磨村的神瀨育兒院的庭園中，寫有「120人避難」的求救字樣。神瀨育兒院位於氾濫的球磨川的100米外，附近建築物均已被淹。