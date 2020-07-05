印度空軍美俄製軍機　接壤華邊境演習

中印上月爆發邊境流血衝突，當地局勢持續緊張。印度空軍上周六（4日）在接壤中國的邊境地區演習，出動多款俄製及美製軍機展示實力，包括蘇30MKI戰機、阿帕奇攻擊直升機。空軍指揮官聲言部隊已經準備就緒，隨時執行任務。

參與演習的印度軍機分為俄製及美製，俄方代表包括蘇30MKI戰機、米格29戰機、伊爾76運輸機、安32運輸機，美製軍機有阿帕奇攻擊直升機、CH47運輸直升機、C17運輸機、C130J運輸機，它們持續在拉達克地區前線基地升降。印度傳媒報道，這展示印度空軍在加強邊境地區對華戰備狀態所扮演的關鍵角色。

報道指，運輸機主要向實際控制線運送士兵及裝備，戰機及攻擊直升機負責戰鬥任務。被問及前線空軍基地的重要性時，空軍官兵稱基地準備好在區內執行所有應急、戰鬥及支援行動，揚言空軍完全準備好採取行動及迎接所有挑戰。

一名空軍聯隊指揮官稱，空中戰力不論在戰鬥或支援方面，均在區內扮演重要角色，聲稱「我們有足夠的人力及裝備應對所有挑戰」，隨時支援軍方行動。

演習前一天，總理莫迪曾視察拉達克基地，聽取軍方高層匯報，並探望在中印衝突受傷的士兵。他當時隔空向中國放話，指「擴張主義時代已結束，現時是建設的時代」，擴張主義勢力終將落敗或改變主意；又指印度向來走在和平的道路上，「但弱者無法實現和平，勇氣和膽量才是和平的先決條件」。