考古學家父女共建虛擬場景　5千年歷史石隧墓搬入Minecraft

熱門電玩遊戲《Minecraft》（我的世界）以世界觀和自由度極高而享負盛名，玩家可在當中以圖塊構建事物亦是其特色之一。英國北威爾斯雷克瑟姆一名考古學家早前就與11歲女兒合作，透過該功能將當地一個有近5千年歷史的著名古墓景點「搬入」遊戲內。學生將可利用Minecraft教育版探索該古墓，寓學習於娛樂。

外媒周日（5日）報道，曼徹斯特都會大學考古學家愛德華茲（Ben Edwards）教授領導考古團隊，在過去5年一直在安格爾西（Anglesey）島嶼挖掘青銅時代重要遺址之一、石隧墓「Bryn Celli Ddu」。適逢女兒貝拉近日因停課要在家完成Minecraft功課，愛德華茲靈機一動，邀請她為重建虛擬石隧墓遺址做「技術支援」。

要在遊戲中重建石隧墓並非易事，愛德華茲與中央蘭開夏大學及威爾斯歷史環境服務中心研究人員合作，利用實際地理地圖數據重建古墓本身、山丘河流及周遭的墓塚景觀，連旁邊一個或能追溯至新石器時代的房屋的亦未能遺漏。

愛德華茲表示，最難建造的不是墓地或房子，而是要逐棵「種樹」，這方面幸得貝拉慣用Minecraft又對考古現場了解甚深；最後亦要經貝拉首肯稱「非常逼真」，整個「重建計劃」終能完成。石隧墓模型現已整合至Minecraft教育版，英國所有學生都可透過威爾斯政府網站等免費下載，在虛擬古墓之旅中穿梭主墓道等探索。

「Bryn Celli Ddu」約公元前3000年曾是埋葬地點，遺址周圍景觀顯示具人類活動超過1萬年。石隧墓入口因夏至時會與日出時的晨光成一直線而成著名景點，惟目前因疫情影響而關閉。