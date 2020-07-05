法前情報人員涉華間諜案　周一開庭

法國媒體報道，2018年5月曝光的兩名對外安全總局（DGSE）前僱員涉中國間諜案，將於周一（6日）開庭。兩名被告被控「向外國勢力提供訊息」、「觸及國家根本利益」和「與外國勢力共謀情報」等罪，面臨監禁15年。

報道指，兩名被告分別是皮埃爾—馬里（Pierre-Marie H.）和亨利（Henri M.），他們於2017年12月遭臨時拘押時，當時已經退休。皮埃爾—馬里隨後獲取保候審，他的妻子Laurence H被控「隱藏通過向外國勢力提供可觸及國家基本利益情報所獲得的資產」罪。他們3人的案件將於周一在巴黎一個特別重罪法庭審理，該法庭將僅由職業司法官組成。報道稱，由於案件涉及內容極為敏感，因此其將很可能不對外公開。

案件在2018年5月經媒體曝光，時任法國國防部長帕利（Florence Parly）曾承認，這兩名前情報機構前僱員向一個大國提供情報，可被視為極為嚴重的叛國罪，並可能危害法國的國防機密。

隨後，法國國防部表不，是DGSE發現有情報洩露，並「主動提醒巴黎的檢察官注意」。當時的法國政府並未提及案件涉及的內容，甚至避免提及叛諜將情報給了哪個國家。

多間法媒報道，這兩人被認為曾為北京服務，其中，亨利1997年被任命為對外安全總局在北京的代表，他當時在法國駐華大使館中擔任二秘。但是他在1998年初被召回國，其原因是他被指與大使館的一個中國女翻譯發生了關係。數年後，亨利從情報工作退休並在2003年回到中國。他與之前認識的女翻譯結婚，二人並搬到海南居住。

報道還援引了一個消息人士的話，回答了為何多年後他們才被逮捕的問題。消息人士稱，這是因為亨利在退休後多年中並未受到對外安全總局的監控。而同樣被指涉及涉華間諜案的皮埃爾—馬里則是在瑞士蘇黎世機場被逮捕的。報道稱，他當時剛與一名中方聯絡人員在印度洋的一個島上見面回到歐洲並攜有不少現金。皮埃爾—馬里則從未被派往國外，但除了反情報監視外，他受到了針對大型組織的監視，包括工會在內。

儘管外界對二人的案件是否存在關聯並不確認，但他們在被捕前都遭到了當局長達數月的監視。法國記者雷諾（Franck Renaud）在他撰寫的一本叫「外交官們」（Les Diplomates）的書中，曾將亨利與天安門事件後和對台拉法葉軍購案時的中法關係相連。他向法新社介紹指，「這是一個給對外安全總局帶來很多問題的事件，後者則被迫從中國撤回他們之前布置在那裏的耳目」。據悉，案件將於周五（10日）宣判。