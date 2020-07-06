中印流血︰禁多款華手機程式　印產APP乘勢而起

中印兩國發生邊境衝突後，印度早前以安全考慮為由，宣布封殺影片分享平台抖音海外版TikTok等59個中國手機應用程式。印媒報道，Tik Tok本來在印度大行其道，在官方強制下架後，國內一些短片平台APP乘勢而起，其中以Dubshoot及Moj最受歡迎，短時間下載量急增。

據報道，在印度政府禁令前，TikTok在印擁有逾1億用戶群，官方強制下架後，大批網民無所適從，紛紛「轉投」其他短片平台「懷抱」。其中Dubshoot下載量已接近100萬，且以每天多1.5萬名用戶的速度持續增長。Dubshoot行政總裁兼始創人P. Venkateswara Rao表示，他樂於看見印度市民響應政府呼籲，支持本土應用程式；他又強調，該平台可確保用戶私隱，未經用戶同意絕不會上傳私人內容。

另一款較為矚目的短片平台Moj則主打印度市場，支持15種語言，包括孟加拉語、古吉拉特語、卡納達語、馬拉雅拉姆語，但暫時不支援英語。不過，印度至今未有一款APP可以完全主導短片平台市場，多個短片平台迎來用戶急增的同時，也面對其他平台的競爭。