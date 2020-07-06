史墨客指港區國安法營造自我審查是悲劇　劉曉明斥英國干預

《港區國安法》日前在港全面實施，美國駐港澳總領事史墨客今早(6日)在電台節目坦言，對相關法例實施相當憂慮，指美國在香港有龐大的社群，關注知識產權的保障及資訊流動等會否受到新法例影響。他又提到，香港的成功建基於開放、透明及言論自由，認為港區國安法侵蝕香港的自由，亦營造自我審查的氣氛，形容是香港的悲劇，亦擔心香港難以維持原有的金融地位。

史墨客表示，中央政府今次為香港訂立港區國安法，過程倉猝及無公開討論，做法非常有問題，期望中方尊重中英聯合聲明，「讓香港繼續成為香港」，而美國白宮正檢視其他措施，以回應北京今次立法。

他指出，美國參眾兩院先後通過香港自治法案，反映美國各方都關注香港自治的情況，他不評論美國白宮會何時簽署法案，但美方肯定會繼續做一切可做的事，促請中方保留香港的高度自治。他又認為港區國安法反映中央的不安，亦令香港的高度自治受損，擔心長遠而言香港難以維持競爭力，又指中央管治香港的手法愈來愈像管治內地其他城市。

此外，中國駐英大使劉曉明周一（6日）在中外記者會表示，自《港區國安法》實施後，英國政府持續對香港事務發表不負責任的言論。對於英國首相約翰遜日前聲稱將向英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，他指這是「嚴重干預中國內部事務」。