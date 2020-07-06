港區國安法︰更新對港旅遊警示　籲本國公民注意言論

北京推行《港區國安法》引起國際社會反彈，德國外交部更新旅遊警示，呼籲在港德國公民注意言論，避免觸犯新法。當局最新的香港旅遊安全資訊中指，《港區國安法》包含「新的以及沒有定義清楚的」犯罪條件，而香港以外地區的外國人也可能犯法。

德國外交部更新對香港旅遊安全資訊，指《港區國安法》已於上周三（1日）實施，新法內的分裂、顛覆、恐怖主義和勾結外國等罪行的構成條件定義不清，最高可判囚終身。資訊指，由於外國人亦適用該法，不能排除德國公民受影響的可能性；而香港當局已就此法作出拘捕，或會引發進一步的示威衝突。

外交部警告，在港德國公民應該格外小心，發表政治議論時需意識到潛在後果，包括注意社交網平台的發言。資訊亦呼籲國民定期了解香港最新局勢、關注當地媒體，避免大規模遊行示威和人群，以及遵循當地安全人員的指示。當局早前就新冠肺炎疫情，呼籲避免不必要的來港旅遊，此警示內容亦維持。

德國製造業的主要游說團體德國工業聯盟（BDI）指出，《港區國安法》將大幅擴大北京對香港的干涉，讓原本的緊張局勢更為惡化。BDI指，歐洲企業是因為基本法承諾的言論自由等權利，才在香港設置據點；上述權利如今已不再，將令歐企喪失安全感。BDI呼籲北京應確實實踐「一國兩制」，勿損國際公信力。