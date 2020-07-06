中印流血︰死者家屬指印兵手無寸鐵　於崖邊遭圍攻

中印上月在邊境爆發流血衝突，兩國關係急轉直下。英媒周一（6日）引述印度政府、生還印兵及陣亡者家屬消息，指印兵與中方爆發衝突時手無寸鐵，被大批部隊於陡峭崖邊圍攻。據報，有印兵被鐵釘割開喉嚨而亡，部分人則因掉進加勒萬河而凍死。

英媒走訪了13名在中印衝突中陣亡印兵的遺屬，發現其中5名印兵的死亡證上列出了恐怖傷勢。有3名陣亡印兵「頸部動脈斷裂」，另外2名死者頭部有被「利器或銳器所致」的創傷；5人的頸部和額頭均可見傷痕。部分人則在打鬥中被推落河中，因低溫症而死。

英媒引述印度政府消息指，比哈爾邦的指揮官在事發前，帶領小隊人到邊境的14號巡邏點，確認中方有否依照協議撤離並拆除建築物。一名陣亡士兵遺屬引述生還者指，當時並無持械的印兵因拆除中方帳篷而與小隊解放軍士兵起爭執，未料大批解放軍其後到場，以鐵棒、有釘木棒等尖銳武器和擲石攻擊印軍。

報道引述一名有派駐拉達克地區的士兵稱︰「中方人數完全壓倒我方。」死者遺屬則指，當時不少在第一輪衝突中生還的印兵摸黑逃去，但因找不到指揮官而回到現場，結果再遭到襲擊，死傷嚴重。有負責在河中起回屍體的士兵指，當時雙方士兵在打鬥中互將對方推落水流湍急的加勒萬河中。

印度國防部未有回應報道。中國外交部回應查詢時，則僅重申此前的立場，將流血衝突歸咎於印度軍方，指印方逾越實控線、首先發動攻擊；但中方未有提出證據。中國國防部則未有回應。