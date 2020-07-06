統一部長提名人首日上班　強調保持韓朝美對話

南韓脫北者在兩韓邊境散布反朝傳單，引發半島局勢急劇轉差，時任統一部長金煉鐵引咎下台。獲提名為統一部部長的李仁榮周一（6日）首次上班，強調需保持韓朝美對話；惟北韓媒體同日則發文，對韓美涉朝工作組表示不滿。

北韓近兩周減少對韓批評之後，其外宣媒體「今日朝鮮」周一發表題為「何時能擺脫恥辱與屈服的枷鎖」的報道，指南韓政界、傳媒、公民團體都對韓美涉朝工作組怨聲載道，間接表達朝方的不滿。「今日朝鮮」又另發表題為「必須廢除的反統一惡法」文章，指南韓《國家安全法》是來自對立時代、不合時宜的惡法。

此外，北韓外務省第一副相崔善姬上周六（4日）亦明言，沒必要再與美面對面對話。在上周五（3日）獲總統文在寅提名為統一部部長李仁榮，周一首日上班時強調，在任何情況都不應做出引發軍事緊張的行動，並應確保韓朝、美朝對話持續進行。他又指，涉朝工作組的對朝制裁事宜，與散客可赴朝旅遊等，可同時進行。

而針對輿論對反朝傳單的爭議，南韓統一部周一發聲明，表示雖然憲法保障所有公民的言論自由，但「言論自由並非無所限制」，指派發反朝傳單威脅邊境地區民眾安全，要求國內民間團體停止。當局指，散發反朝傳單行為違反兩韓《板門店宣言》，加劇半島緊張局勢。