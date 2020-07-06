港區國安法：保守黨議員提案終止與香港引渡條約

《港區國安法》第38條列明該法適用於非香港居民在香港境外所犯的罪行，引起外國關注。英國《泰晤士報》周一（6日）報道，英國執政保守黨高層黨員正推動政府，撕毀該國與香港的引渡協議。保守黨下議員施志安（Iain Duncan Smith）已向下議院提交兩項修正案，要求終止協議。

英方憂慮在《港區國安法》第38條下，北京會利用引渡機制把英國任何涉及香港民主運動的居民引渡回港。施志安表示，現行安排不允許以政治理由作為引渡原因，他問：「若你是中國會如何做？你會立即以欺詐或輕罪要求引渡。」他形容，中國現時幾乎佔有香港，放棄一國兩制，若英國與中國無引渡協議，亦不應與香港有協議。

據報，施志安的提案獲部分政府官員支持，內政部長彭黛玲就修例徵詢官員建議，在野工黨亦支持提案。目前未知提案詳情。

另外，約翰遜政府提出讓持英國公民（海外）護照（BNO）港人入籍英國的明確途徑，智庫「經濟及商業研究中心（CEBR）」形容香港人被視為有高生產力，估計100萬持BNO港人會選擇到英國定居，可為英國帶來400億鎊（約3873億港元）經濟收益，讓本地生產總值（GDP）增長2%，相當於英國全年實際經濟增長。就算只有30萬持BNO港人定居英國，英方亦有120億鎊（約1162億港元）收益。