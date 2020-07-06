九州持續大雨水浸達9米　增至41死逾25萬人需疏散

日本九州破紀錄大雨引發的災情持續，至周一（6日）增至41人死亡，另有11人失蹤。熊本縣內仍有逾4000戶停電，其中重災區球磨村有94%用戶沒有電力供應。熊本、宮崎、鹿兒島等縣持續下大雨，福岡縣久留米市可能出現河水氾濫，當局再向逾萬人發出避難指示，累計25萬多人需要疏散。

熊本縣內約有30個地區因為嚴重水浸變成陸上孤島，國土地理院綜合社交平台上的水浸照片、地勢圖，製作災情推定圖。其中球磨村至少1000公頃面積水浸，最深達9米；JR人吉車站前的街道水深亦達5米。國土安全省派出泵車等協助排水工作，截至周日僅把水浸面積減至20公頃。球磨川鐵道亦因為橋樑被沖毀，所有列車被水浸淹，料短時間內難以重開。

多縣大雨持續，氣象廳周一對福岡、佐賀、長崎3縣發出大雨特別警報。鹿兒島縣鹿屋市發生山泥傾瀉，車道受阻；有駕駛者另拍得道路冠水的情況，路邊多個排水渠不斷有水向上湧出。截至周一早上10時的24小時內，鹿屋市累計有457毫米雨量；鹿兒島縣多地一日內的雨量，已超過往年7月的總雨量。宮崎縣串間市亦錄得一小時120毫米的破紀錄雨量。

氣象網站預料，梅雨前線再度北移，未來數天南九州可能再降豪雨，部分地區一日可能錄得逾300毫米雨量，恐令災情進一步惡化。