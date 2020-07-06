新冠肺炎：曾言經濟抵制　華對澳洲奶粉需求強勁

有澳洲奶粉品牌在中國的銷量已回升至疫前水平。

澳洲政府早日推動國際社會獨立調查新冠肺炎起源，中方揚言經濟抵制還擊。澳洲傳媒周一（6日）報道，澳洲配方奶粉品牌維愛佳（Viplus）在中國的銷售情況，已回升至去年底爆發疫情前的水平。

《澳洲人報》（The Australian）指，維愛佳行政總裁麥諾特（Jon McNaught）透露，公司上月推出密封包裝的乳鐵蛋白和膠原蛋白奶粉後，旗下產品在中國的需求持續增加。維愛佳位於維多利亞省吉普斯蘭（Gippsland）的廠房去年已增聘一倍人手至120人，至近幾個月又再增聘12名員工，以提高產量滿足需求。

麥諾特坦言，即使中澳之間的政治爭議可能會造成風險，維愛佳產品的銷情目前無受到衝擊。他指，消費者仍然需要奶粉和乳製品，其中中國市場的需求更是強勁，直指中國消費者對維愛佳產品反應頗為正面，「看不到任何負面反應」。

不過，麥諾特也強調，維愛佳產品出口至14國，並非只出口至中國，企業在東南亞至中東的業績都有增長。他提到，企業的銷售規模在疫情期間一度減少35%，現在回復到疫情前的水準。

澳洲政府4月底向國際社會倡議，派遣獨立監察人員進入中國，調查新冠病毒疫源，引發中澳兩國外交摩擦不斷。中國駐澳洲大使成競業更曾揚言，澳洲產品可能因此受到中國抵制。中國其後向澳洲大麥加徵80%關稅，並將昆士蘭省4家肉商列入停止進口名單。