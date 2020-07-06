涉發挑起種族敵意言論受查　反對黨最年輕候選人道歉

新加坡大選周五（10日）舉行大選前夕，最大反對黨工人黨一名女候選人在社交網發表涉挑起種族敵意的言論，指當地富裕華人和白人享有不同待遇。警方接到舉報後介入調查，涉事候選人周日（5日）在黨友陪同下公開道歉，但現階段不會退選。

工人黨盛港集選區26歲候選人辣玉莎（Raeesah Khan）早前就「城市豐收教會」判決的報道在網上發表看法，指該國無情地判少數民族監禁、騷擾回教領袖，卻讓偷走5000萬坡元（約2.8億港元）的違法教會領袖逍遙法外，直指執法機構歧視公民，富裕華人和白人享有不同待遇。

警方證實，上周六至周日接獲2宗針對辣玉莎的舉報，總檢察署指挑起不同族群或宗教敵意將牴觸刑事法典第298A的罪行，罪成可判囚3年及罰款。執政人民行動黨要求工人黨說明對辣玉莎貼文的立場，並要求辣玉莎展示涉事貼文，讓選民得悉其看法並判斷是否應投票給她。

工人黨秘書長畢丹星周日表示，工人黨將在大選後檢討事件，辣玉莎將繼續競選活動。她當晚在畢丹星等高層陪同下公開道歉，畢丹星指辣玉莎會全力配合警方調查，又指她是該黨今屆最年輕的候選人，不後悔派她參選。分析認為，盛港選戰將聚焦於就業和地方民生議題，加上當地選情冷淡，料辣玉莎的失言風波不會構成重大影響。

另外，總理李顯龍周一（6日）在人民行動黨的午餐大會上發言，指世界正密切留意該國大選，投資者和新加坡的敵友也會審視選舉結果並據此行事；故該黨尋求人民強而有力的委託，帶領國家渡過危機。他又批評反對黨信口開河，對新冠肺炎危機視若無睹，當選亦難有貢獻。