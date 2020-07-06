市民悉尼超市檢二戰日記　警完璧歸還女兵後人

澳洲悉尼有市民今年5月，在一間超市拾到一本手寫日記簿交予警方。警方發覺日記原來是一名女子於二戰從軍時寫下，覺得極具歷史價值，於是交予歷史研究組織尋找日記主人。經過一番調查後，警方找到該名已故女兵的女兒，並於上周四（2日）將日記送還。女兒收到日記的消息後百感交集，原來當日是亡母的98歲生忌。

澳洲傳媒周一（6日）報道，日記主人庫珀（Margo Cooper）生於1922年，二戰期間響應政府號召參軍，加入基地設位悉尼西南面的澳洲空軍輔助女子部隊（WAAAF）。她在日記寫下1941年至1943年的軍中生活，提及日子雖難捱，但夜看星空，享受微風輕拂時，對人生、前途及理想別有一番感受。日記除了文字記述外，附有一些照片和詩歌。

悉尼北郊庫靈蓋（Ku-ring-gai）警署警長帕克今年5月20日，收到居民交來的日記，覺得甚有紀念意義，認為應交回物主，於是透過一個歷史文物組織在全國尋人，結果在6周後找到庫珀的女兒吉布森（Rosie Gibson）。

吉布森感到難以置信，指從不知母親寫下這些日記。她稱，母親於2011年3月去世，收到日記消息當日是亡母的生忌。帕克上周四將日記送還吉布森，後者稱有了這日記，讓她與家人可以了解母親更多生平軼事。