新冠肺炎：批政府漠視國內向華輸物資　醫生被捕

埃及的新冠肺炎疫情嚴重，累計逾7.6萬人確診，當中3343人病亡，是阿拉伯世界中死亡數最高的國家之一。人權組織批評，該國政府打壓就疫情發聲或作出批評的人，自2月爆發疫情以來已拘捕至少10名醫生及6名記者，情況令人憂慮。

美聯社周一（6日）報道指，埃及的醫療系統在疫情下瀕臨崩潰，一名醫生因撰文討論而被捕。另一名藥劑師因為在網上批評保護裝備不足，被調離崗位。一名編輯因質疑官方的疫情數字，被人從家中帶走。一名懷孕醫生更因同事用其手機舉報疑似病例而被捕。

國際特赦組織及代表律師指，開羅北部的眼科醫生貝克爾（Hany Bakr）在Facebook批評政府在國內醫生保護裝備嚴重不足之際，繼續向意大利和中國輸出相關物資，最終被安全人員破門入屋拘捕。他被起訴恐怖主義相關的罪名，目前仍在拘留中。

據報，該國很多醫護人員都面對類似的處境，管理層恐嚇他們要噤聲，否則面臨處分。有外國傳媒工作者因擔心被捕而逃離該國，另有兩人被傳召訓斥違反專業。分析指出，埃及、土耳其及中國拘捕記者的情況嚴重，埃及本來已經常打壓批評者，但面對疫情考驗及經濟放緩，當地政府變得更加緊張不安。