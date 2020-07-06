戰機轟炸的黎波里空軍基地　傳土軍高層死亡

利比亞亂局未止，民族團結政府（GNA）控制的瓦提亞空軍基地，於當地上周六（4日）晚至周日（5日）凌晨，遭遇9次精準空襲。GNA及土耳其指摘是軍閥赫夫特爾領導的國民軍所為，後者反駁是不明戰機施襲。埃及媒體稱，襲擊導致至少7名土耳其軍人死亡，包括一名高層官員。

報道指，施襲者摧毀8成目標，土耳其在該處部署的防空系統被炸毀。GNA副防長納姆魯什把矛頭指向國民軍，聲稱這是由支持赫夫特爾的外國戰機發動空襲，揚言會在正確的時間和地點反擊。

土耳其國防部官員周日確認空襲消息，形容襲擊顯示赫夫特爾及外國勢力欲令區內繼續不穩，外國持續支持赫夫特爾將釀成不穩定及衝突氣氛。不過，接近國民軍的消息則指是不明戰機施襲，附近城鎮有村民稱聽到基地方向傳來爆炸聲。

GNA近期成功在的黎波里反攻國民軍，終止後者持續14個月的攻勢，並於5月重奪瓦提亞空軍基地。外界認為土耳其對GNA的支持是關鍵，有指土國計劃在利比亞建立兩個軍事基地。

土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）及軍方總參謀長居萊爾（Yasar Guler）上周六抵利比亞，與GNA討論雙方的軍事及安全合作。埃及《七日報》引述消息指，居萊爾曾計劃視察瓦提亞空軍基地，而空襲造成一名土耳其軍方高層。當地消息指，死者可能包括居萊爾。