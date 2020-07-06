港區國安法：WhatsApp及TG暫緩港府索取數據要求

《港區國安法》實施後，不少人擔心在社交網和通訊應用程式上的資料及言論會被截查。美媒周一（6日）報道，Facebook（Fb）及旗下的即時通訊應用程式WhatsApp，已暫停處理香港執法機關索取用戶資料的要求；另一通訊軟件Telegram（TG）亦暫時停止向港府交出用戶數據，直至國際社會達成共識為止。

《華爾街日報》引述一名WhatsApp發言人提到，WhatsApp正暫停處理有關要求，會等待進一步評估《港區國安法》實施後的影響，包括正式的人權盡職調查，以及與人權專家磋商。此外，Fb亦發聲明表示，會暫停處理香港政府索取用戶資料的要求。

至於Telegram的市場推廣總監拉夫多尼卡斯（Mike Ravdonikas）表示，理解在目前情況下保護香港用戶私隱的重要性，故此國際社會達成共識前，Telegram並不打算處理任何索取香港用戶數據的請求，重申過去從未向港府披露任何數據。

在2018年，Telegram與俄羅斯政府就加密資訊上爭持不下。克里姆林宮堅持要取得加密資料，以打擊恐怖主義等嚴重罪行，又指恐怖分子是該平台的用家；Telegram反指政府的做法侵犯人權。俄羅斯政府同年封殺Telegram，但最終在上月解封。