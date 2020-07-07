新內閣名單公布　達爾馬寧接替卡斯塔納任內政部長

繼任命卡斯泰（Jean Castex）接替辭職的菲利普出任總理後，總統馬克龍繼續改組內閣政府。法國總統府周一（6日）宣布，前預算部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）接替卡斯塔納出任內政部長。卡斯塔納早前因處理法國反警暴示威中，飽受外界批評。

除了達爾馬寧出任內政部長外， 前能源和環境部長伯恩（Elisabeth Borne）將轉任勞動和社會事務部長，前綠黨蓬皮利（Barbara Pompili）則出任環境部長。至於財長未有變動，由勒邁爾繼續出任，專責制訂應對新冠病毒的復甦計劃，而防長帕利、外長勒德里昂和衞生部長維蘭也留任。

分析指，馬克龍任命多位屬過去保守派政府成員進入新政府，是希望爭取有關政黨支持其施政。他早前推行多項改革，包括退休制度等，惹來輿論反響。今年5月，執政共和前進黨有7名國會議員退黨另起爐灶，令該黨失去國會的絕對大多數優勢，加上黃背心示威、大罷工及新冠肺炎疫情夾擊，政府飽受抨擊，馬克龍在上月曾揚言會「重塑」其總統班子，力爭環保分子及游離選民的支持。