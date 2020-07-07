新冠肺炎︰民眾封城期間執屋　料將捐出6700萬件衣物

不少受訪者計劃把不需要的衣物捐出。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國政府先後推出「居家令」，限制市民外出。英國關注廢物問題團體WRAP今年5月展開調查，發現逾4成受訪者在3月中旬封城後，開始清理並捐出家中不需要的衣物。WRAP預測禁令完全解除後，將有多達6700萬件衣物被捐到慈善機構。

報告顯示，英國人在過去三個月內，已清理約1.84億件紡織品，其中衣服佔37%，當中大部分是外衣，另鞋子佔19%、床上用品佔12%、手袋佔10%等。報告估計，逾57%衣物仍放在家中，等待封城結束後再丟棄或捐出。

報告又指，英國平均每人會清走11件衣物，其中49%受訪者表示會把衣物等物品捐到慈善商店，17%會經慈善募捐袋收集服務捐出。惟報告憂慮，約有14%衣物或會被當成一般垃圾，直接被丟棄。

WRAP總監馬多克斯（Peter Maddox）表示，該組織一直與各界合作，為他們重開後短時間迎接大量捐贈物品做好準備，但由於數量空前，他促請民眾在捐贈前先向相關機構查詢，切勿直接把衣物放在未重開或爆滿的慈善商店門前。

另有英國回收公司和垃圾處理業界形容，封城令家居回收箱的物品發生改變，回收物變得更整潔，但數量也增加。業界人士又指，在疫情期間，再造紙產品需求急增，帶動廢紙回收業發展。另民眾被迫留家，也令汽水及啤酒等飲品消耗量上升，令鋁回收量急升。根據英國環境署公佈數據，英國今年5月回收了1.7萬噸鋁包裝，比去年同期增加48%，單在過去3個月，全國就回收了3.8萬噸鋁包裝，去年同期只有2.6萬噸。