新冠肺炎：維省增191例破紀錄　墨爾本都會區封城

身穿保護衣的防疫人員在墨爾本封鎖地區執勤。（Getty Images圖片）

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情嚴重，周二（7日）宣布新增191宗病例，是該省自疫情爆發以來最多。疫情從墨爾本蔓延至維省連接新南威爾士省的邊界地區，省長安德魯斯公布第三階段限制措施，墨爾本都會區周三（8日）午夜起封鎖6周，500萬人或受影響。他指，已再向總理莫里森要求增派260名軍人協助防疫。

維省至今累計2824人染疫，部分鄰近新南威爾士省的地區都出現病例。墨爾本是疫情重災區，早前已封鎖39處郊區，安德魯斯宣布擴大封鎖範圍，所有墨爾本都會區範圍必須實施居家令。他指，郊區的確診數增加並蔓延墨爾本其他地方，今次的居家令與早前的封城令不同，民眾可外出工作、購買必需品、上學等，做運動的話就不能離開都會區。

安德魯斯警告若不推出相關禁令，確診數會持續上升，呼籲市民遵守新措施，希望人們明白疫情未結束，將維持一段非常長的時間。

此外，維省周三（8日）午夜起封鎖與新省的邊界，是百年來首次。兩省邊境其有55條公路，每日逾5萬人往返兩地，新省向邊界居民發出入許可，省長貝雷吉克莉安稱分發或有延遲，希望在封鎖前準備好；新省將派650名警員到兩省邊界執勤。