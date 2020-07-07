牛津專家：新冠病毒或潛伏全球多時　非源自中國

新冠肺炎源頭至今未明，英國牛津大學專家提出，新冠病毒或潛伏全世界多時，在環境合適時才突然甦醒，促請各界研究病毒能「冬眠」的能力及其生態，查找傳播途徑。

英國《每日電訊報》周日（5日）報道，循證醫學中心高級研究員傑斐遜（Tom Jefferson）指出愈來愈多證據顯示病毒在亞洲爆發疫情前，已在其他地方出現。西班牙在去年3月的污水樣本發現病毒痕迹，比中國首宗通報病例早9個月；意大利亦在米蘭及都靈去年12月中的污水樣本發現新冠病毒。

傑斐遜相信，這顯示病毒可能潛伏全球各地，待環境條件合適就會滋長，而不是由中國開始，它們亦有可能會突然消失。他認為病毒已無處不在，可能是一種由合適環境激活的「休眠」病毒。他以福克蘭群島在2月出現的病例為例，當時有郵輪從南喬治亞島駛往阿根廷布宜諾斯艾利斯，乘客在旅程第8日檢疫。郵輪駛至南極沿海的威德爾海時，首位確診者在毫無預兆的情況下出現。

傑斐遜認為只有一個解釋，就是病源一直存在，某些因素影響它而突然甦醒，這是科學家應研究的。他續指，病毒不只透過咳嗽及打噴嚏傳播，亦可能經排污系統或共用廁所等傳播。他提到，製肉及食物工場多次爆發疫情，或揭示主要的新傳播途徑，可能是廁所設施及低溫環境，讓病毒滋長。同時，有很多證據表明污水存有大量病毒，污水在攝氏4度有高病毒含量，是穩定及激活病毒的理想溫度，而製肉工場環境一般維持在4度。

報道續指，製肉工場環境不符空氣傳播原則，但符合接觸傳播，因為工場內的人不會勤洗手，應該逐個人調查。傑斐遜與另一名專家在《每日電訊報》撰文，指科學家及政府應1854年發現倫敦霍亂爆發源頭是來自井水一樣，作深入調查。