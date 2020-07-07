警局暖心助絕症童　圓當警察心願

澳洲昆士蘭省布里斯班一名患絕症的6歲男童，心願是成為警察。當地警局得悉後，上周五（3日）特別讓小男孩宣誓成為一日「特別初級警員」，為他圓夢。警局多個特別小隊的成員，與身穿全套警服的男童一起出席委任儀式，男童喜不自勝。

布里斯班警方周日（5日）在官方網頁發文及上載照片，介紹「新紮特別警官」希里（Travis Heery）。警方指希里在幼稚園畢業前數周，確診影響活動能力的「滲透型內因性腦幹膠質瘤」（DIPG），該種腫瘤難以動手術根治，幾乎是絕症。

希里面對逆境並無氣餒，反而堅強面對，經過2個月共30次電療後，竟然能夠再次活動自如。可惜腫瘤其後復發，可能令希里失去說話、進食及呼吸能力。

代理警長巴格諾爾（Paul Bagnall）知悉希里一直希望成為警察，於是安排助他實現夢想。警員駕駛警車到希里家中接他和家人到警局，希里起初以為只是與警員見面聚會，豈料到場後，發現警方為他預備一套警服讓他穿上，然後宣布委任他為一日特別警官，令他喜出望外。

更令希里驚喜的是，警隊中各個單位，包括電單車巡警、騎警、警犬隊等都派員出動，一起見證他接受委任證書，整個場面溫馨感人，不少網民大讚警隊的暖心舉動。