聯邦太空總署顧問涉向北約洩軍事機密　被控叛國

俄羅斯聯邦安全局（FSB）周三（7日）表示，俄羅斯聯邦太空總署總裁顧問薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）涉嫌為北約一個情報部門工作，已在莫斯科遭拘留，並控以叛國罪；一旦罪成可被判監20年。

薩夫羅諾夫被指為北約情報部門搜集並轉交了屬於國家秘密的軍事技術合作、國防和安全等相關資料。國安人員周三已到薩夫羅諾夫家中搜查，並帶走了文件和電腦等電子設備。聯邦太空總署發聲明，稱薩夫羅諾夫被拘留與其在聯邦太空總署的工作無關。

薩夫羅諾夫在1990年出生，2010年畢業於俄羅斯高等經濟學院新聞專業。2010年至2019年在《生意人報》擔任特約記者，從事軍事、軍事技術合作以及航天工業等領域的研究寫作。期間，因在該報報道俄羅斯與埃及的軍事合作而受到起訴，理由是其披露了受法律保護的資料；之後，該報網站刪除了一篇有關埃及向俄羅斯購買20多架蘇-35戰機的報道。

至去年5月，薩夫羅諾夫又因一篇有關俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科擬離職的消息，而被迫從《生意人報》離職；他此後前往《公報》擔任特約記者，今年5月成為俄羅斯聯邦太空總署總裁顧問。