新冠肺炎：世衞指疫情未達高峰　本周末到中國查病毒起源

世界衞生組織周二（7日）表示，新冠肺炎疫情仍加速蔓延，尚未達到高峰；世衞專家本周末也將前往中國，研究病毒起源及傳播途徑，亦指出武漢是研究起源的最佳起點。

世衞總幹事譚德塞在日內瓦總部舉行的視像記者會表示，疫情爆發之初，全球確診病例累積至40萬宗用了12周時間，但僅在上周六（4日）及本周日（5日）兩天，全球就通報新增40萬宗病例，顯示疫情還在加速蔓延，尚未達到全球大流行的高峰。

譚德塞稱，過去數月各界新冠肺炎疫情的起源有很多討論，現在世衞已完成準備工作，專家將在本周末前往中國並與中國合作，目標是增進對新冠病毒的動物宿主了解，及確定疫症如何在動物和人類之間傳播。他強調世衞團隊前往中國，並不是中國未進行研究，事實上世衞團隊今次是會從中國既有的研究基礎上作進一步研究。

被問到世衞前往中國的具體計劃和會否去武漢時，世衞突發事件規劃執行主任瑞安表示，武漢是研究新冠病毒動物起源的最佳起點，但他認為科學必須對所有可能性保持開放態度 。

近期有逾200多名科學家指出，有證據顯示，新冠病毒可經空氣傳播，世衞感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）在記者會上回應時指，這項領域有一些新的證據，世衞保持開放態度，但需要進一步了解。

譚德塞在記者會上祝福確診染上新冠肺炎的巴西總統博爾索納羅早日康復，他也強調世衞很早就表示病毒非常危險，是公共衞生的頭號敵人，不僅傳播快且會致命，強調所有人都是脆弱的，因此全世界應團結戰勝這個敵人。