新冠肺炎：研究指歷嚴重疫情仍僅5%人口有抗體　難靠群體免疫

西班牙是新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一，目前已有近29.8萬人確診染病，逾2.8萬人病歿。不過，西班牙團隊最新發表的一項大規模研究結果顯示，該國僅約5%人口的血清有新冠病毒抗體，距離群體免疫的標準還很遠，建議最有效的防疫方法之一仍是保持社交距離。

有關研究堪稱全歐洲最大規模，結果已在周一（6日）刊登在醫學期刊《刺針》。研究團隊根據全國人口比例，在4月底至5月中旬共檢測超過6萬1千人的血清樣本，發現全國僅有5%受測試者擁有抗體，即使在第二階段研究結果，擁有抗體者的比率也只是微升至5.2%。

研究主要作者、西班牙國家流行病中心主任波利安（Marina Pollán）指出，若有6成樣本的血清驗出抗體，則大致意味西班牙已達到群體免疫的狀態，可以她指出，目前「離這個數字還非常遙遠。」

研究結果強調，保持社交距離並持續確認及隔離新病例和接觸者，是今後控制疫情大流行的最佳辦法。為《刺針》撰寫評論的瑞士日內瓦大學病毒學家埃克勒（Isabella Eckerle）及邁耶（Benjamin Meyer）指出，由於西班牙絕大多數人口為未感染者，當局一旦放鬆防疫措施，第二波疫情會很快出現，甚至回到大流行初期的境況：「根據這些發現，任何提議藉着自然感染達到群體免疫的方法，不止極不道德，根本也無法實現。」