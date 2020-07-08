新冠肺炎：聯合國指疫情或致全球7100萬人重返極端貧困

聯合國報告指出，全球可能有7100萬人因疫情重回極端貧困。圖為位於紐約的聯合國總部。

聯合國經濟社會事務部周二（7日）發表《2020年可持續發展目標報告》，稱新冠肺炎疫情令實現可持續發展目標的難度大大增加，2020年全球可能有7100萬人因疫情重返極端貧困境地。

報告指出，今年可能出現自1998年以來首次貧困人口增加。目前全球有超過10億人居住在貧民窟，他們住房狹小且缺乏自來水、廁所等設施，幾乎沒有垃圾處理系統，出行依賴擁擠的公共交通，大多缺乏正規醫療服務，疫情期間風險極高。

此外，由於收入減少、物價上漲和社會保障不足，以往生活條件尚可的人群也可能面臨貧困風險。報告估計全球約16億非正規部門的勞動者，可能因疫情受到嚴重影響。疫情暴發的最初幾個月，此群體的收入下降約60%。按照國際勞工組織的定義，非正規部門主要包括微型企業、家庭型的生產服務單位、獨立的個體勞動者等。

報告稱，目前約15.7億學生無法回到學校，佔全球學生總數的90%；受客觀條件限制，很多學生難以在家使用電腦和網絡進行遠程學習；超過3.7億兒童失去了學校營養午餐。約70個國家的兒童免疫工作在今年3至4月有不同程度放緩，有些國家甚至完全停滯。

報告續稱，醫療保健、免疫接種和營養膳食服務受到嚴重影響，可能導致今年5歲以下兒童和產婦的死亡人數大幅增加。由於陷入貧困的家庭數量增加，貧窮和弱勢社區的兒童遭遇童工、童婚和販賣的風險隨之上升，全球在減少童工這一範疇上，可能出現20年來的首次倒退。

報告亦指出，氣候變化仍然快於預期，2019年是有記錄以來平均溫度第二高的年份，2010到2019年則是有記錄以來最熱的十年。海洋酸化加劇，土地退化持續，大量物種瀕臨滅絕，不可持續的消費和生產模式普遍存在。

聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民在報告發佈會上說，新冠疫情給實現可持續發展目標帶來災難性的影響，也使得這一工作前所未有的緊迫。