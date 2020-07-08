警破貨櫃酷刑室拘6漢　設手銬牙醫櫈施虐

荷蘭國家警察周二（7日）公布，近日在鹿特丹南部搗破7個改裝成「酷刑室」及牢房的貨櫃，內部有隔音設備、手銬、附有綁帶的牙醫櫈、手術刀等，相信是犯罪集團用以恐嚇或虐待人質的場地。警方於英歐警方搗破大規模販毒集團後，於今年4月發現涉事貨櫃，並透過手機加密短信暗查2個月後、於貨櫃接近完工時收網，拘捕6名疑犯。

案情指，英國及歐盟警方早前對涉事組織進行一系列拘捕行動，合共數百人被捕，在英國及荷蘭兩地檢獲逾27噸毒品，荷蘭警方其後基於涉事組織的資訊，才發現可疑貨櫃。

荷蘭警方調查時成功截取法國加密通訊程式EncroChat的信息，追蹤到疑犯行蹤及計劃，從而推測預期受害人身份，並警告對方盡快匿藏。警方發現多名男子幾乎每日到鹿特丹接近比利時邊境的伍茲種植園，改裝可疑貨櫃，配合涉案現場附近的閉路電視，成功阻止有預謀的綁架、挾持人質及其他嚴重暴力罪行。

檢察官辦公室指，每個貨櫃均設有隔音板及隔熱箔，有手銬安裝在天花板及地上，用以綁起「人質」，讓他們站立及舉高雙臂，並裝有鏡頭作遙距監控。其中一個貨櫃則放有加設手鐐及腳鐐的牙醫椅，而且有裝着物件的袋子，相信是用來虐待受害人。警方亦發現更多的修枝剪、修剪機、樹枝鋸、手術刀、鉗子、手銬、指銬、膠帶、可拉到頭上的黑色棉布袋等。

警方搜查鹿特丹一個住宅單位時，檢獲24公斤搖頭丸，還發現3輛報失輕型貨車、2輛房車、7支手槍、1支中國製AK47自動步槍等，合共查獲25件武器。

警方於6月22日收網，拘捕多名荷蘭男子，控告他們涉嫌綁架及挾持人質，阿姆斯特丹法院周一（6日）下令拘留他們90日。