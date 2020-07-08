港區國安法：澳洲擬撤與港引渡協議　今商避風港計劃

澳洲廣播公司（ABC）周三（8日）報道，澳洲官員近日向聯邦政府提交回應香港實施《港區國安法》的選項，其中一項是撤銷澳洲與香港的引渡協議，據報最快今日的內閣會議有決定。會議亦會決定是否批准收容香港居民的「避風港計劃」。

ABC引述消息指，澳洲官員向聯邦政府提交的方案，其中一個是與加拿大一同撤銷對香港的引渡協議，周三的內閣會議或有定案。總檢察長波特（Christian Porter）的發言人拒絕評論政府正考慮的特定措施，稱澳洲持續地檢視國際協議，確保它們符合其目的，這包括引渡協議。

在野工黨影子內閣總檢察長德雷福斯（Mark Dreyfus）促請莫里森政府緊急重新考慮與香港的引渡協議，並說：「由於現在香港居民及旅客都有機會因不同原因而被引渡回中國內地，澳洲與香港的引渡協議目前有引渡至內地的真正風險。」他補充，澳洲外交部近日更新對香港的旅遊警示確認上述情況。

報道還指，內閣會議會討論為港人提供避風港計劃，但現時未清楚是透過技術移民途徑，還是人道主義簽證收容港人。