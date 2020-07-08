新冠肺炎：維省增134例　莫里森擬減返國人數

澳洲維多利亞省周三（8日）激增134宗新冠肺炎病例，其中75宗來自墨爾本已封鎖的9幢公屋。維省同日起封鎖對新南威爾士省邊界，引發民眾「逃亡」。總理莫里森則指，正擬訂計劃減少返國人數，紓緩隔離系統壓力，贊成省政府要求返國人士自費於酒店隔離。

澳洲自3月起減少入境的國際航班數量，莫里森計劃周五（10日）向國家內閣提出進一步減低返國人數，表明是「控制數字」而非暫停入境，重點是整體的返國人數；目前未知具體詳情。他亦指，完全理解有省份要求返國人士自費隔離，同時關注各省處理酒店隔離的負擔。

在維省，墨爾本都會區周三起封鎖6周，逾1900名警員展開「哨兵行動」巡邏，嚴查未遵守居家令人士，違者罰款1625澳元（約8762港元）。警方亦會聯同增派到當地的260名國防軍，抽查外出的車輛。

維省封鎖邊界引發民眾「逃亡」，至少5名來自墨爾本的司機試圖開車越境而遭警方攔截，違規越界者將罰款1.1萬澳元（約6萬港元）及監禁6個月。兩省邊界的檢查站交通堵塞長達50分鐘，新省推出的出入許可申請網站，於周二（7日）於45分鐘內有4.4萬人遞交申請，一度癱瘓。

維省佔澳洲全國經濟的4分之1，財長弗呂登貝格指維省封鎖對新省邊界切斷全國人口最多、經濟最重要的兩省往來，將令澳洲每周損失高達10億澳元（約53億港元）。有澳媒抨擊維省政府無能導致民眾受苦，促省長安德魯斯下台。南澳省及北領地亦封鎖對維省邊界。