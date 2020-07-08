威廉哈利達成協議　平分戴妃紀念基金資產

英國哈利王子與妻子梅根淡出王室，英媒周三（8日）披露哈利與兄長威廉王子，達成協議平分亡母戴安娜王妃的基金會旗下資產，所得份額會撥入各自的基金會。另外，哈利夫婦近日參與女王英聯邦信託基金會的視像會議，哈利直指英聯邦應為自己「令人難受的」殖民歷史認錯。

《泰晤士報》引述財務文件指，威廉夫婦的「劍橋公爵及夫人皇家基金會」與哈利夫婦的「薩塞克斯皇室基金會」，於去年12月、即哈利宣布淡出王室前1個月，簽署協議平分戴妃紀念基金的資產。據報，紀念基金早已不再籌款，偶爾會收到遺贈及捐款，款項原定落入威廉兩兄弟選擇的慈善團體。

皇家基金會擬把戴妃基金未來獲得的一半淨收益，捐給薩塞克斯皇室基金會，由於哈利夫婦今年3月淡出王室後不再營運薩塞克斯皇室基金會，作為在英國的主要慈善事業，所以份額會捐予哈利夫婦選擇、哈利參與創立的慈善組織「Sentebale」。

另外，哈利夫婦與英聯邦的年輕黑人視像對話時，談及過往的殖民問題，哈利直言：「當你放眼整個英聯邦，除非我們承認過去，否則無法前進。」他續指，許多人都承認過錯並嘗試矯正問題，認為所有人需知道還有很多事情要做。