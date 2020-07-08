比甘與康京和等人會晤 談半島局勢及中美關係

正在訪韓的美國常務副國務卿兼對朝特別代表比甘，周三（8日）與南韓外交部長官康京和會面，並與外交部副部長趙世暎舉行第8次韓美副外長戰略對話。趙世暎會後表示，雙方就半島局勢、中美關係、日韓關係等議題深入交換意見。

康京和強調，比甘在非常重要的時期到訪南韓，同時感謝美方積極配合入境檢測等防疫措施。分析認為，康京和強調「重要時期」意指美韓有必要在北韓炸毀兩韓聯絡辦公室、半島局勢陷入僵局的時刻緊密協商。

比甘表示，美方強烈支持兩韓交流，形容是穩定朝鮮半島局勢的重要因素。北韓副外相崔善姬早前直指美國對北韓採取敵視政策，不會與美國重啟對話，比甘強調他不會聽從崔善姬的「指示」，只會從美國總統特朗普及北韓領袖金正恩過去兩年的會晤取得指引。他亦否認在訪韓期間與北韓官員見面，但重申美國隨時可以與北韓恢復和談。

比甘亦與趙世暎舉行戰略對話，趙世暎指雙方討論半島局勢、中美關係等，又指雙方就力爭防衞費分擔談判盡快取得共識。《韓聯社》引述政府消息人士，國防部長官鄭景斗周二晚與駐韓美軍司令艾布拉姆斯會面，可能討論是否如期舉行在下月舉行聯合演習。